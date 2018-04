Brand in boerderij Lieshout geblust, maar de schade is groot

LIESHOUT - Aan de Dorpsstraat in Lieshout is woensdagmiddag rond halfvijf uitslaande brand uitgebroken in een vrijstaande boerderij. Er was niemand binnen. Het sein brand meester werd rond kwart over vijf gegeven. De schade aan de boerderij is groot, meldt de brandweer.

De brandweer rukte met drie blusvoertuigen en een hoogwerker uit. Om uitbreiding van de brand naar omliggende gebouwen te voorkomen werden een extra bluswagen en de hoogwerker ingezet.