Samenwerking heeft absolute meerderheid, maar toch komt er een coalitie met de VVD in Reusel

Er is er maar een de baas in Reusel-de Mierden.

REUSEL - Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde Samenwerking Reusel-De Mierden een absolute meerderheid met 8 van de 15 zetels. Toch heeft de partij gekozen voor samenwerking. En wel met de VVD. De partijen gaan samen een college vormen. Aan het coalitieprogramma wordt momenteel de laatste hand gelegd. Het CDA had al een wethouder klaar staan, maar wordt nu in de oppositie gedwongen.

De partij Samenwerking heeft in feite al de meerderheid in de gemeenteraad, maar wil haar naam eer aan doen. Daarom is de VVD gevraagd om deel uit te gaan maken van het collegebestuur. Beide partijen zijn het eens over de portefeuilleverdeling.

Samenwerking wil graag Ruimte en Maatschappelijke Ontwikkeling en de VVD neemt Financiën en Economie voor haar rekening. Peter van de Noort en Maarten Maas worden namens Samenwerking als wethouders naar voor geschoven. Ze zullen voltijds aan de slag gaan. Namens de VVD is Toine Hendrikx kandidaat wethouder, hij zal 32 uur inzetbaar zijn.

Benoeming

De benoeming van de Samenwerking-wethouders is dinsdag 1 mei. Vanwege persoonlijke omstandigheden volgt de benoeming van de beoogde wethouder Hendrikx later plaats.

Het CDA, waarmee Samenwerking in de vorige collegeperiode een coalitie vormde, maakte van begin af aan weinig kans. “Degenen die in de vorige periode bij het CDA het voortouw namen zijn nu niet meer in de raad vertegenwoordigd”, liet Samenwerking-voorzitter Cor van der Heijden eerder weten.

Bovendien zag Samenwerking de komst van de beoogde wethouder van het CDA, Wilma van der Rijt, niet zitten.