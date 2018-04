Vogelgeluiden moeten vogelpoep op gloednieuwe auto's voorkomen, maar buurt baalt van de herrie

HELMOND - Vogelpoep op je auto. Niet fijn en slecht voor de lak. Autoverkopers proberen dat natuurlijk te voorkomen. Om vogels weg te jagen hingen meerdere autohandelaren in Helmond speciale kastjes op. Die maken geluiden die vogels wegjagen en daar is de buurt niet blij mee.

Loes Grijseels woont achter de autohandelaren. Tussen het bedrijventerrein en de woonwijk ligt de Zuid-Willemsvaart en de bewoners van het rijtjes huizen dat tegen het water aan ligt, kunnen volgens haar niet fijn in de tuin zitten: "Vooral als de wind van daar komt, hebben wij er hier last van. Dan kun je niet buiten zitten, omdat je geen fatsoenlijk gesprek met elkaar kunt voeren."

Vorig jaar verzamelde Grijseels veertig handtekeningen. Volgens haar zijn er drie autohandelaren die speakers op het dak hebben staan. Zeker drie keer in het uur hoort zij de geluiden die vogels weg moeten jagen.

Sensoren

Bij NobraCars hangen zulke speakers. Het bedrijf wil zo voorkomen dat de gloednieuwe BMW's vol vogelpoep zitten: "Het is slecht voor de lak en wie wil er nou een auto die onder de vogelpoep zit?"

Uit de speakers komen wisselende dierengeluiden van vogels in nood. De angstkreten werken als verschrikking. Door sensoren weet het systeem of er een vogel voorbij vliegt. Martens: "Op het moment dat de vogels hier langs het kanaal vliegen, dan signaleert hij die beweging. Vervolgens wordt de vogel afgeschrikt en dus weggejaagd van het terrein. Ik vind het vervelend voor de bewoners en ik wil geen overlast veroorzaken. Wat wel zo is, is dat we binnen de geluidsnorm zitten."

Handtekeningenactie

Grijseels startte vorig jaar een handtekeningenactie. Veertig buurtbewoners gaven daarbij aan dat ze er last van hadden. De handtekeningen gingen naar de wethouder, maar dat leverde niets op. De wijkraad wil nu in actie komen. Martens staat in ieder geval open voor een gesprek. Volgens hem is er tot nu toe nog niemand bij hem langs geweest.