Jouni maakte al jurken in Syrië, nadat hij is gevlucht loopt hij stage bij Addy van den Krommenacker

DEN BOSCH - Modekoning Addy van den Krommenacker heeft sinds kort een wel heel bijzonder stagiair. Jouni Jabbour uit Syrië draait mee in de modekeuken van de Bossche couturier. Jouni maakte in zijn moederland al jurken. Maar de oorlog maakte een abrupt einde aan zijn carrïëre. Nu droomt hij ooit van een eigen kledinglijn in Nederland.

Jouni kwam als vluchteling vanuit Aleppo naar Nederland, hij woont inmiddels in Esch. Zijn taalcoach viel op met hoeveel passie hij over zijn vak vertelde. Hij spoorde Jouni aan om contact op te nemen met Addy. De modemannen bleken een klik te hebben. Jouni heeft nu een contract voor een half jaar.

Vakman

"Ik ben blij dat ik hier het werk mag doen waaraan ik gewend ben. Ik vind Addy erg goed en we liggen op één lijn", aldus Jouni die nu werkt als coupeur in het atelier van Van den Krommenacker. Addy zegt daarover: "Ik gaf hem expres een moeilijk patroon om uit te werken en na een week kwam hij met een jurk. Volgens het hoofd van ons atelier is Jouni een echte vakman."

De Bossche couturier is blij dat hij Jouni binnen heeft gehaald: "Je helpt iemand die naar hier is gevlucht en je krijgt echt heel goede vakmensen op een goede job. Bovendien zijn het mensen die echt willen werken." Alleen de taal is nog weleens lastig vertelt Van den Krommenacker: "Je moet goed vragen of hij het begrijpt, want anders krijg je natuurlijk een heel andere jurk."

Een eigen collectie in Nederland? "Ik weet het nu nog niet, wie weet", lacht Jouni. "Het gaat zoals het gaat", valt zijn 'baas' hem bij.