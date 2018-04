Adrie Koster is de nieuwe trainer van Willem II, contract voor één seizoen

TILBURG - Adrie Koster is de nieuwe trainer van Willem II. Dat meldt de club uit Tilburg woensdagavond. De 63-jarige coach volgt interim-oefenmeester Reinier Robbemond op en heeft getekend voor één jaar.

Koster begint volgend seizoen. Koster wordt op een later moment officieel gepresenteerd, omdat Willem II 'alle aandacht op de laatste wedstrijden wil vestigen', aldus de club.

Robbemond gaf de afgelopen weken leiding aan de ploeg nadat trainer Erwin van de Looi in maart opstapte. Onder de interim-trainer stelde de club handhaving in de eredivisie veilig, onder meer door een spectaculaire zege op de latere kampioen PSV (5-0).

Koster, een lange carrière

Robbemond wilde graag aanblijven als hoofdtrainer, maar de leiding van Willem II heeft voor Koster gekozen. Koster wacht al enige tijd op een nieuwe uitdaging. Hij was assistent van Bert van Marwijk bij de nationale ploeg van Saoedi-Arabië, maar de contracten van de Nederlandse staf werden ondanks kwalificatie voor het WK niet verlengd.

Daarvoor was Koster coach van Jong-Oranje, dat het EK in 2015 misliep, en rechterhand van Huub Stevens bij VfB Stuttgart. Overigens is Koster allerminst een onbekende van de Tilburgers. Hij was vier jaar lang assistent bij Willem II, om daarna in 1990 hoofdtrainer van de tricolores te worden. In dat team speelden onder meer Martin van Geel, Earnest Stewart en John Feskens. Koster werd dat jaar elfde met Willem II in de eredivisie.

'Goede trainer voor de club'

Joost van Erp, Willem II-watcher van Omroep Brabant, vindt Koster een goede trainer voor de Tilburgse club. “Alleen op basis van zijn leeftijd zou je je kunnen afvragen of het de geschikte man is, maar op alle andere punten kun je niet anders concluderen dan dat het een goede zet is. Hij heeft zijn sporen overal verdiend."

Van Erp denkt dat Willem II heeft gekeken naar hoe Koster wil spelen. “Hij houdt, net als de club, van aanvallend voetbal. Dat kwam er bij de ontslagen Erwin van de Looi niet uit.”