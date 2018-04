Fietser en motorrijder geraakt door auto in Helmond, slachtoffers naar het ziekenhuis

HELMOND - Een fietser en motorrijder zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in botsing kwamen met een auto. Het ongeval gebeurde rond kwart over zes uur op de kruising Vossenbeemd en Churchilllaan in Helmond.

De automobilist raakte eerst de motor met zijspan. De motorrijder kon zijn rondtollende voertuig niet meer onder controle krijgen en kwam meters verder in de wegberm tot stilstand.

Direct na de botsing met de motorrijder, schepte de auto een fietser. Die maakte eveneens een flinke smak. Zijn fiets belandde meters verderop in de struiken naast de weg.

Zowel de motorrijder als de fietser zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraantoe zijn. De automobilist bleef ongedeerd.