Politie zoekt schutter in Schijndel, man overleden na schietpartij

SCHIJNDEL - Op de Aagje Dekenstraat in Schijndel is woensdagavond een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer is een nog onbekende man. De politie heeft de omgeving afgezet en controleert momenteel de nabije uitvalswegen.

Er zijn schermen neergezet rondom het slachtoffer. Het is onbekend of de schutter nog in de buurt is. Volgens een omstander zijn er zeker drie schoten gelost en waren er op het moment van de schietpartij buiten kinderen aan het spelen.

De bewoners van de Aagje Dekenstraat hoeven niet binnen te blijven. Er zijn meerdere ambulances en politiewagens ter plaatse. Er is een traumahelikopter geland in een parkje in de omgeving.