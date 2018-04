Zundert wil nog meer toeristen trekken met Keizer Napoleon en zijn stokoude Napoleonroute

ZUNDERT - Naast de toeristische publiekstrekkers als het jaarlijkse bloemencorso en schilder Vincent van Gogh gaat de gemeente Zundert nu ook Napoleon inzetten, om nog meer toeristen te trekken. De voormalige Franse keizer besloot in december 1811 tot aanleg van een keizerlijk wegennet. Onderdeel van de zogeheten ‘Napoleon-routes’ was de ‘eerste klasse’ weg van Parijs over Zundert en Rijsbergen naar Amsterdam.

Die weg bestaat nog steeds en de Zundertse wethouder Johan de Beer heeft er grootse plannen mee. “Soms begin je met iets kleins en groeit het uit tot iets moois en dat willen wij vieren en uitdragen.” De geschiedenis van de weg, de betekenis voor Zundert en de toekomstige (ook) toeristische plannen voor de route werd woensdag gepresenteerd op een soort rol behang. “Dit is de boekenrol”, zei de wethouder bij de presentatie.



Kleine keizer, grootse plannen

Zundert ambieert om de Napoleonroute toeristisch net zo groot te maken als bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse waterline. De forten – deels ook in onze provincie – trekken jaarlijks veel toeristen. Om het verleden van de weg weer zichtbaar te maken wordt voorzichtig gedacht aan het weer terugbrengen van de douanekantoren in Wuustwezel. “En zo zijn er heel wat verborgen pareltjes die we weer onder de aandacht zouden kunnen brengen”, aldus de wethouder.



Houdoe Vincent?

Gaat Zundert het bloemencorso en schilder Vincent van Gogh afserveren en zich nu werpen op Napoleon, is een vraag die de wethouder doet schaterlachen. “Wat zou je denken”, is zijn antwoord.

Bij doorvragen blijkt dat het bloemcorso en Napoleon elkaar weleens zouden kunnen gaan versterken. “In 2021 is het Napoleons tweehonderdste sterfdag”, zegt de wethouder. “We hebben ook weleens een corso gehad met als thema Vincent van Gogh, dus het zou zomaar een thema kunnen zijn.”