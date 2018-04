Neergeschoten man in Schijndel is overleden, schutter nog voortvluchtig

SCHIJNDEL - De man die woensdagavond werd neergeschoten op de Aagje Dekenstraat in Schijndel is bezweken aan zijn verwondingen. De schutter is nog steeds voortvluchtig.

Het is onbekend of de schutter nog in de buurt is. Volgens een omstander zijn er zeker drie schoten gelost en waren er op het moment van de schietpartij buiten kinderen aan het spelen. Volgens buurtbewoners wordt er op de plek van de schietpartij in drugs gehandeld.





De bewoners van de Aafje Dekenstraat hoeven niet binnen te blijven. Er zijn meerdere ambulances en politiewagens ter plaatse. Een traumahelikopter landde na de schietpartij in een parkje in de omgeving. Er zijn schermen neergezet rondom het slachtoffer.

Op enkele meters van het lichaam van het slachtoffer staat een personenauto geparkeerd met geopend portier. Het sporenonderzoek gaat een aantal uren in beslag nemen, zo laat de politie weten.