PSV viert het kampioensfeestje nog een keer: lekker filosoferen over de Champions League

EINDHOVEN - Grote namen uit heden en verleden, sponsoren, medewerkers, spelers, directie en andere genodigden. Woensdagavond kwamen ze bijeen om nog één keer het kampioenschap van PSV te vieren. Tijdens de traditionele kampioensreceptie werden er handjes geschud en klonk er heel vaak 'gefeliciteerd'.

Eigenlijk wilde PSV de genodigden op het veld van het Philips Stadion ontvangen, maar vanwege de onzekere weersvoorspelling werd het feestje naar binnen verplaatst.

Cocu een hand gegeven

Zoals het hoort bij een receptie staan coach Phillip Cocu en de directieleden van PSV op een rijtje om de felicitaties in ontvangst te nemen. "Ik heb zojuist Cocu een hand gegeven en gefeliciteerd, dat is toch wel bijzonder", zegt een glunderende aanwezige. Ook populair: op de foto met de kampioensschaal.

Natuurlijk is zo'n kampioensreceptie vooral ook een moment om te beseffen hoe goed het gaat met PSV. Geen officiële speeches of aankondigingen, maar gezellig met elkaar babbelen. Met oude en nieuwe bekenden, met gezichten van vroeger en van nu.



Hopen op de Champions League

Op zo'n avond gaat het erover dat de halve finales in de Champions League momenteel belangrijker zijn voor PSV dan de laatste competitiewedstrijden. In financieel opzicht althans, want als de winnaar van de Champions League zich ook via de competitie plaatst voor het miljoenenbal, hoeft PSV deze zomer maar één voorronde te spelen.

Dat betekent automatisch ook gegarandeerde plaatsen voor de Europa League en daarmee gegarandeerde miljoenen voor de club. Maar het betekent ook dat PSV pas later in de zomer voor het eerst aan de bak moet. Als AS Roma (vermoedelijk de enige halve finalist die zich niet via de competitie plaatst voor de Champions League volgend seizoen) er volgende week uit ligt, kan PSV de plannen voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen definitief gaan maken.

Verre toekomst

Zo her en der wordt er ook gesproken en gefilosofeerd over de verre toekomst van PSV. De club is bezig met een visie over hoe PSV er over een jaar of tien voor moet staan. Dan gaat het over het stadion (hoelang kan het Philips Stadion nog mee?), maar ook over de binding van de club met de stad en de achterban.

Voor de directe veroorzakers van deze receptie -de spelers- is deze avond een 'moetje'. Anderhalve week geleden, bij het behalen van de landstitel, gingen ze helemaal los en vloeide de alcohol rijkelijk, maar vier dagen voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag nippen ze rustig van hun frisdrank. Zo af en toe gaan ze op de foto en een aantal spelers gaan uitgebreid in gesprek met aanwezigen, maar de meesten zijn blij als ze weg mogen.