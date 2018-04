Om half acht belt ergens in Brabant de burgemeester aan (meer mogen we nog niet vertellen)

EINDHOVEN - Ergens in Brabant wordt donderdagmorgen om half acht aangebeld door een burgemeester. Het zal niet lang duren voordat bij de mensen op het bezoekadres ook een ander belletje gaat rinkelen. De burgemeester zal zich namelijk niet als melkboer of als iemand van een pakketbezorgdienst melden.

Wat hij of zij (we moeten het vooralsnog geheimzinnig houden) dan wel komt doen? Uit naam van Koning Willem-Alexander een lintje opspelden, want ook deze 26e april staat in het teken van de jaarlijkse Lintjesregen. Verspreid over heel Brabant zullen naar verwachting weer honderden Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt.

Terug in de tijd

Voor de oorsprong van deze onverslijtbare traditie (ze zijn er gelukkig nog) moeten we ruim tweehonderd jaar teruggaan in de tijd, zo weet Martine van Grieken. Zij is directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

”Het is eigenlijk in 1815 begonnen met de instelling, door de toenmalige Koning Willem I, van de Militaire Willems-Orde. Later zijn de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau er bijgekomen. Het systeem dat we nu hebben, met zijn lintjes, is ingevoerd door Koningin Wilhelmina. Toen is besloten de onderscheidingen uit te reiken rondom haar verjaardag.”

'Belangrijke wijziging'

Aanvankelijk waren die vooral voor mensen, die bijvoorbeeld veertig jaar ambtenaar waren of gedurende zo’n periode bij een ander bedrijf werkten.

“In 1995 is een belangrijke wijziging doorgevoerd. Toen is vastgesteld dat meer moet worden gekeken naar de verdiensten die een persoon heeft gehad voor de samenleving. En over zeker een jaar of vijftien. Soms ook korter, maar dan wordt de afweging gemaakt hoe waardevol zijn of haar inbreng is geweest. En of er inzet is geweest voor meer organisaties of instellingen. Het zijn vooral die vrijwilligers die in aanmerking komen voor de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Aanvragen indienen bij burgemeester

Decorandi in spe kunnen door iedereen worden voorgedragen, maar verzoeken moeten wel breed worden gedragen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de burgemeester in de woonplaats van degene die een lintje zou verdienen. Vervolgens gaan tien tot twaalf medewerkers van de Kanselarij der Nederlandse Orden de aanvraag beoordelen, waarna het Kapittel voor de Civiele Orden en de diverse ministers uiteindelijk de knoop doorhakken.

“De meeste aanvragen komen al jaren uit Zuid-Holland en Brabant. Waarom Brabant? Het zal te maken hebben met het sterke verenigingsleven, de maatschappelijke betrokkenheid en de rol die carnaval, schutterijen en de kerk spelen in de samenleving. De inzet is belangeloos en dat maakt deze traditie ook zo bijzonder.”

'Vaker vrouwen voordragen'

Ook dit jaar zal het aantal vrouwen en minderheden achterblijven. Martine van Grieken heeft er niet direct een verklaring voor. “Ik vind het zelfs raar, omdat mannen en vrouwen even actief zijn als vrijwilliger. Het zou inderdaad mooi zijn wanneer mannen vaker vrouwen voordragen.”