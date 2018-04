Woedende dorpsbewoners protesteren tegen dreigende uithuiszetting ouder echtpaar

DEURNE - De emotie is groot bij de 100 demonstranten voor het gemeentehuis van Deurne. Bij de toespraken barsten de sprekers in tranen uit. Reden: de dreigende uithuiszetting van Piet en Francien Goossens uit Liessel. "Deze psychologische mishandeling moet stoppen", klinkt het boos uit een megafoon.

Naast de demonstratie woensdagavond, is er ook een petitie opgestart. Inmiddels zijn er 5000 handtekeningen verzameld.

Illegale woning

De woede richt zich tegen een buurvrouw van de familie Goossens. Zij heeft een procedure aangespannen omdat het huis van Piet en Francien illegaal gebouwd is. Het bejaarde echtpaar is bang om uit huis gezet te worden.

De illegale woning is het ouderlijk huis van Francien Megens-Goossens, een zus van Piet. "Piet en Francien zitten er helemaal doorheen", vertelt ze. Het huis is volgens haar in de jaren vijftig al gebouwd en al die jaren gedoogd door de gemeente Deurne. "In de jaren vijftig lette men helemaal niet op vergunningen, toen werd er gewoon gebouwd om na de oorlog woningen te realiseren. Er is in vijftig jaar nooit iemand geweest, die zich er druk om kon maken."









'We weten het niet meer'

Volgens de familie heeft het oudere echtpaar inmiddels al een scala aan rechtszaken aan de broek gekregen. "Piet heeft moeite om rond te komen inmiddels, zijn dochter doet nu de financiën. Wij weten het niet meer."

De buurvrouw heeft tot nu toe wel altijd gelijk gekregen van de rechter, erkennen ook de buurtbewoners. "Maar het gaat om morele gronden", zegt Francien. "Die mensen moeten met rust gelaten worden, die moet je niet kapot maken."









'Gun ze privacy'

De familie Goossens houdt ook paarden. De stal voldoet ook niet aan de regels en moet binnenkort afgebroken worden. "Deze mensen zijn al op leeftijd," zegt Jacqueline Jacobs, initiatiefneemster van de demonstratie. "Gun ze die privacy en het plezier met de hobby nog. Dat kun je Piet niet afnemen. Dat gaat echt niet." Zus Francien vult aan: "Paarden en Piet zijn één."

De actievoerders hopen dat de gemeente Deurne in gesprek gaat met de bewoners en een oplossing zoekt. "Het is verschrikkelijk dat mensen zo getreiterd worden", zegt Iris Haafkens, één van de actievoerders. "Ik vind het echt heel erg dat deze mensen een scala van rechtszaken aan de broek krijgt." Het is Omroep Brabant nog niet gelukt in contact te komen met de buurvrouw van de familie.