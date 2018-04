Schutter die man doodschoot in Schijndel nog niet gepakt

SCHIJNDEL - De schutter die woensdagavond een man doodschoot in Schijndel is nog niet gepakt. Het slachtoffer, een man van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt, werd rond zeven uur woensdagavond neergeschoten en bezweek even later op straat aan zijn verwondingen. De schietpartij vond plaats op de Aagje Dekenstraat in Schijndel.





Het onderzoek op de plek van de schietpartij is tot diep in de nacht doorgegaan. Specialisten van de forensische recherche hebben in een ruime straal rond de plek waar de man werd doodgeschoten gezocht naar sporen.

LEES OOK: Man doodgeschoten in Schijndel, politie jaagt op schutter

Het slachtoffer werd in de buurt van een auto op straat neergeschoten. Ambulancemedewerkers hebben hem nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten.

'Meerdere schoten'

Volgens een omstander werden woensdagavond meerdere schoten gelost en waren er op het moment van de schietpartij buiten kinderen aan het spelen.

De politie is woensdag in de buurt meteen een onderzoek gestart. Agenten hebben gesproken met buurtbewoners en ook wordt gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn. De politie roept iedereen die iets gezien of gehoord heeft op zich te melden.