De man achter de lintjesregen: 'Het is bijna geen werk'

DEN BOSCH - Jan de Wit, kabinetschef van de gemeente den Bosch organiseert al jaren de Bossche lintjesregen. Hij doet dat samen met de burgemeester en drie collega’s.

Je mond kunnen houden, dat is misschien wel de belangrijkste eigenschap die je moet bezitten om in team ‘lintjesregen’ te mogen. Alles is geheim: wie de lintjes krijgen, hoeveel lintjes er worden uitgereikt en zelfs hoe de burgemeester dat gaat doen. Het is dit jaar de eerste keer dat burgemeester Mikkers de lintjes uitdeelt in den Bosch en hij zal dat anders doen dan burgemeester Rombouts. Maar hoe hij dat gaat doen, is natuurlijk geheim.









Jan de Wit licht wel een klein tipje van de sluier op. Elk jaar worden er zo’n 30 tot 40 lintjes uitgereikt in den Bosch, en dat is dit jaar niet anders. Geen van de deelnemers weet ervan. Mensen worden naar het gemeentehuis gelokt onder het mom van een afspraak. Er wordt soms zelfs gezegd dat iemand anders een lintje krijgt.

Topsmoes

Een variant daarop maakte De Wit vorig jaar zelf mee. Aan het eind van de uitreiking sloot hij de bijeenkomst af door de burgemeester te vragen hoeveel lintjes hij had uitgedeeld, toen Rombouts zei: “Er komt er nog eentje bij”. En die was voor Jan de Wit. Ondanks dat hij met zijn neus bovenop de organisatie zat, zag hij dat niet aankomen: “Het team van kabinetszaken heeft dat op een geweldige manier weggehouden.”