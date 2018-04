En dat is een! De lintjesregen is begonnen in Brabant

GELDROP - Het heeft zijne majesteit de koning (al vroeg) behaagd, het eerste lintje van Brabant is uitgereikt. Om half acht begon Burgemeester Berry Link van de gemeente Geldrop met zijn lintjesronde met een lintje voor Corinne Houben-Vrijsen.

De 50-jarige Geldropse werd geroemd om haar vrijwilligerswerk voor jongeren, de EHBO-afdeling en carnavalsvereniging De Geldropse Jagers.

Duidelijk geëmotioneerd en verrast staat Corinne in de mensenmassa in een horecagelegenheid in Geldrop. “U dacht naar de uitreiking van een andere koninklijke onderscheiding te gaan, maar we gaan u eren”, begint burgemeester Link. De bekende lintjes-ubocht.

Na de opsomming van alle vrijwilligersactiviteiten en goede eigenschappen van de gedecoreerde, ‘trouw, sociaal, u staat voor iedereen klaar’, is het moment daar. “Het heeft zijn majesteit de koning behaagd, u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau”, het lintje wordt opgespeld. De lintjesregen is officieel begonnen!