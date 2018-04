Minimaal oranje zonnetje op Koningsdag: Koningsnacht vrij koud, maar droog

EINDHOVEN - Vier je in de nacht van donderdag op vrijdag Koningsnacht dan houd je het in elk geval droog. Wel is het met een temperatuur van een graad of 6 best koud. Alleen een oranje T-shirt is dus zeker niet voldoende voor een warm oranjegevoel. Koningsdag verloopt volgens weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup grotendeels droog. Het oranje zonnetje laat het echter behoorlijk afweten.

We moeten het vrijdag, op Koningsdag, volgens Wulms doen met zo’n drie uurtjes zon. “En dat is niet zoveel”, zegt ze. In de loop van Koningsdag loopt de temperatuur in het oosten van de provincie op tot een graad of 16 à 17. Het westen van de provincie moet het met een graad of twee minder doen.





Ga je op Koningsdag spulletjes verkopen, je fiets versieren, koek happen of anderszins naar buiten dan is de kans groot dat je het een groot deel van de dag droog houdt. Later in de middag en in het begin van de avond is de kans op een bui wat groter.

Ruim je kleedje in dat geval dus op tijd op en zoek ergens binnen de oranje gezelligheid op, is het advies.

