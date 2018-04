Opbouw 538 Koninsgdag in volle gang: 'We gaan weer knallen!'

Podium 538 Koningsdag in Breda

BREDA - Het is dit jaar de vijfde editie van 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. 40.000 man gaan totaal uit hun dak vrijdag. Wethouder van de gemeente Breda Boaz Adank heeft er ook zin in.

"Het is een mooi feest voor Breda. Ik ben nog steeds trots dat 538 in onze mooie stad een feest wil geven", zegt de enthousiaste wethouder.





Op het Chasséveld staan zoals elk jaar weer grote artiesten. Armin van Buuren, Hardwell, André Hazes, Maan,Snollebollekes, maar ook Gerard Joling. Om 12.00 uur begint het en om 22.00 uur is het feest weer voorbij.De organisatie van Koningsdag 538 laat weten dat er een eerbetoon zal zijn voor de Zweedse producer en dj Avicii. De Zweed overleed op 28-jarige leeftijd. De artiest werd afgelopen vrijdag dood aangetroffen in de stad Muscat in Oman.