Brabantse gehandicapten steeds vaker gediscrimineerd

EINDHOVEN/BREDA - Brabanders met een handicap of een chronische ziekte worden steeds vaker gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017.

Brabant heeft twee meldpunten voor discriminatie. Eén voor West-Brabant en één voor Oost-Brabant. Beiden kregen meer meldingen van discriminatie van gehandicapten en chronisch zieken. Voor het overige zijn er tussen het westen en oosten van onze provincie opvallende verschillen.

Vanwege politieke voorkeur

In West-Brabant daalde het aantal meldingen. Er kwamen hier vorig jaar 249 klachten binnen tegen 289 in 2016. In het westen steeg wel het aantal klachten van mensen met een handicap en klaagden ook meer mensen over discriminatie vanwege hun politieke voorkeur.

In Oost-Brabant steeg het aantal klachten vorig jaar met twintig procent tot 259. Desondanks is dat altijd nog minder dan het totaal aantal in West-Brabant. Opvallend is dat het aantal klachten van gehandicapten in Oost-Brabant gelijk bleef terwijl het landelijk met veertig procent steeg. In het oosten van de provincie bleken wel meer mensen gediscrimineerd te worden op grond van hun huidskleur of afkomst.

Afgewezen voor sollicitatie

De meeste klachten van Brabanders gingen over de manier waarop ze op de arbeidsmarkt werden behandeld. Burgers dienden vooral klachten in omdat ze zich ten onrechte afgewezen voelden bij een sollicitatie. Er waren ook klachten van mensen die op grond van huidskleur of afkomst in een horecagelegenheid werden geweigerd. Andere klachten gingen over slechte toegang van gebouwen voor gehandicapten.

Pesten en schelden

Ondanks de daling van het totaal aantal meldingen in West-Brabant nam het aantal klachten over pesten en schelden toe. De politie in dit deel van de provincie noteerde opvallend meer incidenten met bedreiging en geweld.

Breda spant in West-Brabant de kroon als het gaat om klachten over weigeringen bij uitgaansgelegenheden. Het televisieprogramma “Undercover in Nederland” legde dat al eerder bloot.

In het oosten kwamen er meer klachten uit Eindhoven waar een gerichte campagne tegen discriminatie werd gevoerd. Ook in dit deel van de provincie waren het vooral discriminerende werkgevers over wie geklaagd werd. Hier werden ook relatief veel klachten over racistische en anti-islamitische taal op social media gemeld. Daar staat tegenover dat het aantal incidenten rond gebedshuizen in Oost-Brabant sterk verminderde.