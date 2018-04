Doodgeschoten man (26) in Schijndel was bekende van politie: 'Schroomde niet geweld te gebruiken'

SCHIJNDEL - De man die woensdagavond werd doodgeschoten in Schijndel, is de 26-jarige Daan Hoefs uit Erp. Dit melden verschillende bronnen onafhankelijk van elkaar aan Omroep Brabant. Hoefs is een bekende van de politie. Hij is veroordeeld voor openlijke geweldpleging in de zaak van de in mei 2015 doodgestoken Joeri Edelijn uit Oss.

De politie laat donderdagochtend weten dat het slachtoffer van de schietpartij een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is. De naam van Hoefs bevestigt ze niet.

Hoefs was de tweede verdachte in de zaak Edelijn. Hij werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Behalve voor openlijke geweldpleging ook voor het vervoeren van amfetamine. Hij ging tegen die straf in beroep, maar dat beroep werd tijdens het proces bij het hof weer ingetrokken. Hoefs sloeg Edelijn die bewuste nacht op de Markt in Uden meerdere keren. "Verdachte nam deel aan een vechtpartij die heeft geleid tot de dood van Joeri Edelijn", oordeelde de rechter.

'Niet bereid gedrag te veranderen'

De rechtbank rekende het hem destijds extra aan dat hij 'eerder voor gewelds- en drugsfeiten werd veroordeeld'. "En dat hij kennelijk niet of onvoldoende bereid was zijn crimineel gedrag te veranderen." Hoefs was onder invloed van alcohol en drugs toen hij Edelijn sloeg. Vijf dagen later vervoerde hij een grote hoeveelheid amfetamine, zo blijkt uit het vonnis van de rechtbank.

"De verdachte schrikt er niet voor terug om (samen met een ander) geweld tegen een ander mens te gebruiken", staat te lezen in de uitspraak.

Schutter nog niet aangehouden

De schietpartij waarbij Hoefs om het leven kwam, vond woensdagavond plaats op de Aagje Dekenstraat in Schijndel. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht in de zaak. Het onderzoek is in volle gang, zei een woordvoerder van de politie donderdagochtend in het programma Wakker op Omroep Brabant radio.

Op straat bezweken

Het slachtoffer werd woensdagavond rond zeven uur op straat neergeschoten. Hij bezweek even later op straat aan zijn verwondingen.

Het onderzoek op de plek van de schietpartij is tot diep in de nacht van woensdag op donderdag doorgegaan. Specialisten van de forensische recherche hebben in een ruime straal rond de plek waar de man werd doodgeschoten gezocht naar sporen.