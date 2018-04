Jeffrey Herlings beleeft een droomseizoen, maar: 'Ik kan nog beter presteren' [INTERVIEW]

OPLOO - Hij is in topvorm en blaakt van zelfvertrouwen. Bijna niemand kan Jeffrey Herlings dit jaar verslaan. De motorcrosser won vier van de vijf wedstrijden in de MXGP, de Koningsklasse van het motorcrossen.

Spreken we met de aanstaande kampioen?

“Tot nu toe is het een droomseizoen. Ik ben supertevreden, we hebben een goed team en goede motor. Ik zit vol zelfvertrouwen. Maar het seizoen is nog lang, we hebben pas vijf Grands Prix gehad, er komen er nog vijftien aan. "

"Er kan van alles gebeuren. Het ligt heel dicht bij elkaar. Niet om de andere motorcrossers tekort te doen, maar het zal dit jaar tussen Antonio Cairoli en mij gaan. Wij springen er echt bovenuit. Dat wil niet zeggen dat Cairoli of ik zeker de volgende Grand Prix zullen winnen, de rest van de motorcrossers zijn ook vechters.”

Cairoli en jij rijden beiden voor KTM. Jullie lijken echter geen vrienden te zijn, bij de vorige wedstrijd sneed hij je af?

“We vochten al bij elkaar bij de start. Ik stond bij het binnenhek, hij wilde de tweede beste plek. Als het niet hoeft ga ik niet naast mijn grootste concurrent staan, maar dat was bij deze wedstrijd nu eenmaal de beste plek. Antonio en ik zitten dan bij hetzelfde merk, maar niet bij hetzelfde team. We zien elkaar alleen bij fotoshoots en testsessies. "

LEES OOK: 'Jeffrey Herlings kan wereldkampioen in MXGP worden', zegt 10-voudig wereldkampioen

"We trainen ook niet samen. Bij sommige sporten doen concurrenten dat wel, om elkaar beter te maken. Maar dan zijn er vaak tien toppers. Ik maak alleen hem beter of andersom, daar hebben we niets aan. Mijn motor staat ook in een ander deel van de KTM-tent, er staat een soort van muurtje tussen mij en Antonio. Toen ik de overstap maakte van de MX2 naar de MXGP kreeg ik de keuze om met mijn oude team te blijven werken. Dat had mijn voorkeur boven een overstap naar het hol van de leeuw.”

Vorig jaar debuteerde je in de MXGP. Het eerste jaar ging het al enorm goed, maar gooide een blessure roet in het eten. Nu win je bijna alles. Leer je nog bij?

“De technieken ontwikkelen zich. De snelheid gaat naar mijn gevoel ieder jaar omhoog. Bij KTM geven we iedere drie jaar een facelift aan de motor, dit is het eerste jaar dat ik met de mijne rijd. Het is een kwestie van veel testen: een andere tandwielverhouding, nieuwe elektronica, andere vering. Het eerste jaar loop je tegen de meeste dingen aan. Ik kan dus nog beter gaan presteren.”

Je hebt regelmatig blessures. Een gebroken been, een gebroken hand. Hoe bang ben je voor nieuw leed?

“Ik ben niet bang, maar ik ben me wel meer bewust van de risico’s van de sport. Dat heeft ook te maken met mijn leeftijd. Elke dag dat ik op de motor stap, weet ik dat er kans op een blessure is. "

"Gezien de hoeveelheid uur die je jaarlijks op de motor zit, is de kans klein dat er niets gebeurd. Ik hou me bij een wedstrijd zeker niet in. Maar, even afkloppen, het laatste jaar heb ik vrijwel geen blessures gehad.”

Motorsport is ook een tactisch spel. Hoe bereid jij je voor?

“Dat is lastig, een wedstrijd kun je niet van tevoren plannen. Het ligt aan het weer, de startpositie en andere zaken. Als ik goed start, ben ik moeilijk te verslaan. Bij een slechte start of val is de kans klein dat ik nog win. Pas als ik de eerste paar rondes door ben, weet ik hoe de wedstrijd zal gaan.