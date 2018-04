Justitie vervolgt oud-wethouder Van Son en raadslid Van Creij voor burgemeesterslek Den Bosch

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Bossche oud-wethouder Jos van Son (65) en raadslid Sjef van Creij (55) vervolgen, omdat ze vertrouwelijke informatie zouden hebben gelekt rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch vorig jaar. Het OM beschuldigt hen van het schenden van hun ambtsgeheim. De twee, beiden uit Rosmalen, hebben eerder hun betrokkenheid ontkend.

Sjef van Creij laat in een reactie aan Omroep Brabant weten 'totaal overdonderd te zijn'. "Het OM heeft mij niet op de hoogte gesteld."

Van Creij zat in de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Hij zou de naam van de kandidaat die op nummer één van de aanbevelingslijst van de commissie stond, hebben gelekt aan Van Son. Die was zelf geen lid van de commissie maar hij speelde de informatie door naar anderen, onder wie een journalist van het Brabants Dagblad.

LEES OOK: 'Niet Mikkers, maar Hamming was droomkandidaat voor opvolging Rombouts'

Gedetailleerd bericht

Toen er in de krant een gedetailleerd bericht over de procedure en de kandidaten verscheen, deed de Commissaris van de Koning aangifte. Volgens het OM hebben beiden hun geheimhoudingsplicht opzettelijk geschonden en daarmee de benoemingsprocedure schade berokkend. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moeten komen.

Jack Mikkers is sinds oktober de nieuwe burgemeester van de gemeente Den Bosch. Maar hij was niet de eerste keuze van de vertrouwenscommissie van de Bossche gemeenteraad. Er kwam naar buiten dat zij Jan Hamming zou hebben gewild.

LEES OOK: Rijksrecherche begint onderzoek naar lekken nieuwe burgemeester Den Bosch

'Geheimhoudingsplicht geschonden'

"Verdachten hebben allebei hun geheimhoudingsplicht opzettelijk geschonden", zegt Jan Jaap Smilde, plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie Oost-Brabant. Daarmee hebben zij de integriteit van de benoemingsprocedure schade berokkend en afbreuk gedaan aan het goede functioneren van het openbaar bestuur. Bij een dergelijk verwijt past het om beide verdachten te dagvaarden, zodat de verdachten in een openbare terechtzitting verantwoording zullen moeten afleggen over hun handelen."

Opgepakt

Van Creij werd in augustus al opgepakt. Hij zat wel in de vertrouwenscommissie. Het raadslid wordt ook verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie. De 55-jarige politicus kwam weer op vrije voeten, maar bleef verdachte.

In februari werd Van Son opgepakt door de politie. Bij een doorzoeking van zijn huis werden telefoons, een iPad en computers in beslag genomen. Van Son noemde zijn aanhouding onderdeel van een 'heksenjacht'.