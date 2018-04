Risicovolle Brabantse bedrijven vaker in de fout

EINDHOVEN - Brabantse bedrijven waar een risico is op zware ongevallen gingen in 2016 vaker in de fout. Het waren vooral lichte overtredingen zoals het gebruik van verouderde machines.

De Brabantse bedrijven die onder het zogenoemde ‘Besluit risico’s zware ongevallen’ vallen worden gecontroleerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal overtredingen in 2017 met 33 procent is toegenomen ten opzichte van 2016. Volgens de dienst vielen de overtredingen allemaal in de categorie “lichtere tekortkomingen”. In één geval was er sprake van een onmiddellijke dreiging.

Verouderde installaties

In 2017 is er vooral gecontroleerd op het gebruik van verouderde installaties. Daar is voor gekozen omdat uit onderzoeken blijkt dat 30 procent van alle incidenten wordt veroorzaakt door het gebruik van verouderde installaties.

In totaal werden er vorig jaar 153 overtredingen vastgesteld. Volgens de onderzoekers is het opvallend dat zes bedrijven verantwoordelijk zijn voor 45 overtredingen. Die zes kunnen de komende jaren rekenen op extra controles. De namen van de bedrijven worden niet genoemd in het jaarverslag. “Bedrijven komen niet graag negatief openbaar in het nieuws en de uitvoerders hebben een duurzame relatie in stand te houden bij een volgende inspectie”, schrijft de dienst.

Bovendien zijn het afgelopen jaren steeds andere bedrijven die slecht scoren. De ervaring leert dat de controles meestal leiden tot verbeteringen.