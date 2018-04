Michael van Gerwen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

VLIJMEN - Hij is al wereldkampioen darts en meervoudig toernooiwinnaar. Michael van Gerwen uit Vlijmen. Sinds deze 26e april 2018 heeft zijn erelijst, voor hem althans, onverwacht een prachtige aanvulling gekregen. ‘Mighty Mike’, 29 nog maar, mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij is de jongste Nederlander, die deze donderdag koninklijk wordt onderscheiden.

Normaal gesproken doet de burgemeester eerst een zegje voordat het lintje wordt uitgereikt. In dit geval is dat wat lastig. Van Gerwen is weer eens in het buitenland om later op de dag, in Manchester, deel te nemen aan een dartwedstrijd.

LEES OOK: En dat is een! De lintjesregen is begonnen in Brabant



Van Gerwen verrast

Wat doe je vervolgens als (waarnemend) burgemeester? Dan ga je in je werkkamer de uitverkorene bellen en dat deed Roel Augusteijn. Van Gerwen staat niet snel met de mond vol tanden en hij laat zich zelden uit het veld slaan, maar het telefoontje van de burgervader deed zelfs hem even naar adem happen. Misschien overtrof de mededeling wel Van Gerwens meest gedenkwaardige one-hundred-and-eighty ooit.

LEES OOK: Ridder Michael van Gerwen, een fenomeen in de dartswereld