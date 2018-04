Ridder Michael van Gerwen, een fenomeen in de dartswereld

VLIJMEN - Michael van Gerwen is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Vlijmenaar, die gisteren 29 jaar werd, is een fenomeen in de dartswereld.

Van Gerwen domineert de dartswereld sinds 2014. Hij staat al bijna vierenhalf jaar onafgebroken op de eerste plaats van de wereldranglijst. In 2014 en 2017 won Mighty Mike het wereldkampioenschap in Alexandra Palace in Londen. Daarnaast wist Van Gerwen tientallen grote toernooien te winnen. Het is eigenlijk groter nieuws als de Groene Sloopkogel een keer een wedstrijd verliest, dan dat hij wint. Dat geeft maar aan hoe groot hij in zijn sport is.

Voorbeeld voor de jeugd

Van Gerwen is bovendien een voorbeeld voor veel andere, met name, jonge darters. Zijn successen hebben een aanzuigende kracht. Zo wordt regelmatig over 'de nieuwe Michael van Gerwen' gesproken als er weer een jongeling dreigt door te breken, terwijl hij zelf nog jaren mee kan op het allerhoogste niveau.

'MvG' brak zelf in 2006 door bij het grote publiek. Als mannetje van zeventien jaar gooide hij in Nijmegen tijdens de International Darts League (IDL). Daar versloeg hij de ervaren Brit Martin Adams op indrukwekkende wijze. Veel mensen uit het dartswereldje spraken over de beste wedstrijd die ze ooit hadden gezien.

De tekst gaat verder onder de beelden van de partij tegen Adams uit 2006.

Hoogste gemiddelde en twee negendarters

De term 'beste dartswedstrijd ooit' valt de laatste jaren wel vaker als Van Gerwen weer eens een unieke partij gooit. Zo heeft hij het hoogste gemiddelde ooit op zijn naam staan (tegen Michael Smith in 2016, gemiddelde van 123,40) en wist hij het voor elkaar te krijgen om twee negendarters in één duel te gooien. Dat flikte Van Gerwen begin 2017 tegen Ryan Murray.

De tekst gaat verder onder de beelden van de twee negendarters.

En ook dit was een bijzonder moment.

De carrière van Van Gerwen is indrukwekkend. Hij domineert al jarenlang de dartswereld en is van plan dat ook de komende jaren te doen. De Vlijmenaar kon donderdag de koninklijke onderscheiding niet zelf in ontvangst nemen, omdat hij vanavond twee wedstrijden moet gooien in de Premier League Darts. Op een later moment krijgt 'MvG' de onderscheiding alsnog.