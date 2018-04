Zelfmoordpoeder zeker 14 keer verkocht via Marktplaats, advertentie dagenlang online

EINDHOVEN - Het is nog altijd kinderlijk eenvoudig om via Marktplaats aan zelfmoordpoeder te komen. Hoewel de site twee weken geleden na een onthulling van Omroep Brabant beweerde de advertenties met het omstreden poeder binnen een dag offline te halen, heeft een nieuwe advertentie dagenlang op de website gestaan. De verkoper, een 24-jarige man uit Eindhoven, zegt het middel al zeker veertien keer verkocht te hebben. Kosten: twee tientjes.

Omroep Brabant onderzocht hoe de man te werk ging en kreeg het poeder zeer gemakkelijk zelf in handen. Uit onderzoek van het gecertificeerde laboratorium Nedlab uit Middelharnis blijkt dat het inderdaad om het omstreden middel gaat waarmee de 19-jarige Ximena Knol uit Uden zichzelf in februari om het leven bracht.

'Het is meer dan genoeg'

De Eindhovenaar is volledig op de hoogte van het feit dat zijn middel door kopers gebruikt kan worden om zelfmoord te plegen. Hij heeft daar ook totaal geen problemen mee, vertelt hij wanneer een journalist van Omroep Brabant het poeder undercover in Eindhoven komt ophalen. ‘Vijftig gram is meer dan genoeg’, benadrukt hij.

Toen Omroep Brabant een week geleden voor het laatst contact had met de verkoper, gaf hij aan het al aan veertien mensen te hebben verkocht. Daarna zette hij een nieuwe advertentie online, die meer dan negentig keer is bekeken en bijna zes dagen online te zien was. Het is daarom niet uitgesloten dat nog meer mensen het poeder hebben aangeschaft.

Zeer omstreden middel

Het zelfmoordpoeder is zeer omstreden. Voornamelijk nadat de Coöperatie Laatste Wil het middel promootte als humaan zelfdodingsmiddel. De Udense Ximena Knol (19) pleegde er korte tijd later zelfmoord mee. Het Openbaar Ministerie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de coöperatie. Groothandels die het poeder onder meer verhandelen als schoonmaakbestanddeel, verkopen het door alle ophef niet meer aan particulieren.

Marktplaats liet het gebeuren

Sinds een maand wordt het wel door de Eindhovenaar aangeboden op Marktplaats, onthulde Omroep Brabant twee weken geleden. De door Marktplaats ingeschakelde Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaf aan dat de man het middel niet op de site mocht verkopen, omdat hij niet voldeed aan de regels. Die ging er echter gewoon mee door. Marktplaats liet het gebeuren, blijkt uit het feit dat zijn nieuwste advertentie bijna een week online kon staan.

Ook vandaag verscheen er weer een nieuwe advertentie van de man.

'Hier zijn we absoluut niet blij mee'

Marktplaats zegt het niet wenselijk te vinden dat de advertentie zo lang online kon staan. "Het is een moeilijk, grijs gebied omdat het poeder eigenlijk legaal is. Maar dat hij het moedwillig aanbiedt met deze reden, daar zijn we absoluut niet blij mee", zegt een woordvoerder van de website. "Wij willen hier op geen enkele manier aan meewerken."

