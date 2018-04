Nieky Holzken staat zaterdag weer in de boksring: 'Tot dan trekt hij geen handschoen meer aan'

OFFENBURG - Voormalig kickbokser Nieky Holzken uit Helmond speelt zaterdag voor de tweede keer in zijn loopbaan een bokswedstrijd. De laatste week voor de wedstrijd is het vooral veel uitrusten voor de bokser. “Ik train meer op techniek in de laatste week, niet zo intensief, want ik moet mijn rust pakken.”

Het is vooral heel veel water drinken in die laatste weken voor een wedstrijd. “Nieky drinkt wel vier tot zes liter water per dag”, zegt Sjef Weber, de trainer en tevens schoonvader van Holzken. “Dat gaan we rustig afbouwen vanaf nu, want dat vocht moet weg zijn voor de weging.” Op vrijdag vindt de weging plaats, dus dat wordt nog veel zweten voor Holzken om al die liters vocht kwijt te raken.

De bokser moet ook goed op zijn eten letten. “Ik probeer zo min mogelijk koolhydraten te eten tot aan de weging”, zegt Holzken. “Op dit moment eet ik nog veel kip en eiwitten, maar na de weging op vrijdag eet ik juist veel koolhydraten door pasta te eten zodat ik nog wat aankom en meer energie krijg.”

Rust

Volgens zijn trainer is het belangrijkste dat Holzken goed uitgerust is. “De trainingen zijn veel minder intensief, we trainen vooral op de manier van denken en het maken van de juiste combinaties op de juiste momenten.”

Holzken zelf moet soms geremd worden door zijn trainer. Daarom gaat hij deze week meer gamen dan anders. “Hij is zo ongelooflijk fanatiek”, zegt Weber. “Maar hij weet zelf ook wel waar hij het voor doet. Sinds gisteren trekt hij geen handschoenen meer aan tot de wedstrijd. Daar zorg ik voor.”

Tekst gaat door onder de Instagram-post.

In de laatste week voor een wedstrijd wordt ook de tegenstander nog besproken, al is dat daarvoor ook al meermaals gebeurd. “Ik ken zijn zwakke plekken”, zegt Holzken. “Deze week is het vooral herhalen, maar in wedstrijd loopt het toch altijd anders. Dan zal ik het ook vooral op gevoel moeten doen. Maar daar ben ik klaar voor.”

Geen vergelijking

Kickboksen en boksen, het lijkt op elkaar. Holzken is meervoudig wereldkampioen kickboksen, maar nu gaat hij zijn tweede bokswedstrijd spelen. Het is ontzettend knap dat Holzken ook kan boksen vindt zijn trainer.

“Boksen en kickboksen kun je niet met elkaar vergelijken. Dat is hetzelfde als rugby met voetbal vergelijken. Ja, het zijn twee vechtsporten, maar wel twee totaal verschillende vechtsporten. Bij boksen gaat het veel meer om de techniek, en bij kickboksen mag je logischerwijs ook je benen gebruiken. Dat maakt een wedstrijd en een voorbereiding heel anders.”

Tekst gaat door onder de Instagram-post.

Holzken vecht komende zaterdag in het Duitse Offenburg tegen Bernard Donfack. De Helmonder gaat voor een KO. “Dat is altijd het uitgangspunt, dus deze keer ook.” Ook zijn trainer heeft er alle vertrouwen in dat Holzken gaat winnen. “Anders zouden we echt niet naar Duitsland gaan.”