Taakstraf voor man die geld kinderboerderij Boxtel verduisterde

DEN BOSCH/BOXTEL - Het Gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep een man uit Boxtel een werkstraf van 100 uur opgelegd. Hij wordt er van beschuldigd dat hij in zijn functie als bestuurder geld heeft verduisterd van een kinderboerderij. De man moet ook nog eens bijna 12.000 euro betalen aan de Stichting Kinderboerderij.

De oud-penningmeester heeft anderhalf jaar lang regelmatig geld van de kinderboerderij weggesluisd naar zijn eigen rekening.

De schadeclaim bedroeg aanvankelijk 23.000 euro, maar het hof achtte niet alle misstappen van de man bewezen en kwam tot bijna 12.000 euro. Het Hof hield er bij de lengte van de taakstraf rekening mee dat de man heeft geleden onder alle publiciteit en dat hij in het dorp nu met een scheef oog wordt aangekeken.