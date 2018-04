Stijn strijdt samen met boeren voor goedkopere gezonde voeding

BREDA - Alsof David tegen Goliath strjjdt, zo neemt de Bredase Stijn Markusse (32) het op tegen de Nederlandse overheid. Zijn doel: de btw-verhoging van zes naar negen procent van de baan krijgen bij gezonde voeding.

Hij heeft naar eigen zeggen de steun van een groot deel van de boeren, die vrezen dat de supermarkten minder gaan betalen voor hun producten. Markusse zette woensdagavond een petitie online die bijna tweehonderd keer getekend is. “Ik hoop op duizenden handtekeningen.”

Norm vaak niet gehaald

250 gram groente en twee stuks fruit. Zoveel hebben we volgens het Voedingscentrum per dag nodig als we gezond willen leven. Maar ondanks allerlei campagnes van de overheid, halen de meeste Nederlanders de norm niet. En dan maakt de overheid gezonde voeding in 2019 ook nog duurder. Tegengesteld beleid, aldus Markusse.

“Ik begrijp de gedachtegang niet. De btw-verhoging gaat recht tegen alle stimulerende maatregelen in. Het verschil tussen goedkoper ongezond en duurder gezond eten wordt daardoor verhoudingsgewijs alleen maar groter. Ik vind het niet erg dat eten iets duurder wordt. Maar kies dan bijvoorbeeld voor een taks op frisdranken, zoals in Engeland gedaan is. Of bestraf bedrijven als Unilever en Nestlé voor de goedkope vulmiddelen in hun producten. Die producten zitten vol suiker en zetmeel."

Bange boeren

De Bredanaar sprak al met verschillende boeren en had woensdag ook een gesprek met branchevereniging ZLTO. “De supermarkten willen niet dat consumenten meer gaan betalen voor hun producten, maar ze willen er ook niet zelf voor opdraaien. Ze zullen dus ergens in de keten in de kosten moeten snijden. Boeren krijgen nu al schrikbarend weinig voor hun producten.”

Minister Schouten stelt volgens Markusse zonder onderbouwing dat de stijging geen negatief effect zal hebben op het consumentengedrag. “Bovendien verschuilt ze zich achter EU-regelgeving over de reden van de verhoging. Het zou fiscaal lastig zijn deze regeling aan te passen, al zou ze het willen."

Online petities van burgers worden in Den Haag zelden gehonoreerd. "Ik wil een signaal afgeven, maar realiseer me dat de kans klein is dat het plan van tafel gaat."