Brabant bijna lintjeskoning van ons land, John Leddy en Michael van Gerwen Ridder

EINDHOVEN - Dartkoning Michael van Gerwen en acteur John Leddy zijn de bekendste Brabanders, die deze donderdag koninklijk zijn onderscheiden. Beide inwoners van de gemeente Heusden werden bovendien benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Drie provinciegenoten kregen op deze Lintjesdag een nog hogere Koninklijke Onderscheiding (KO).

In totaal 530 inwoners van Noord-Brabant werden door de burgemeester van hun woonplaats verrast. Zoals wel vaker het geval is, kregen alleen in Zuid-Holland meer mensen een lintje: 574 om precies te zijn. Brabant was dus weer bijna lintjeskoning van ons land.

De tekst gaat verder onder het kaartje.



Helmond spant de kroon: 27 lintjes

Van alle gemeenten in onze provincie werd er in Helmond het vaakst geproost: 27 maal. Oosterhout (22) en Breda (21) volgden op gepaste afstand. In Asten, Mill en St. Hubert en Someren was de burgemeester zo klaar: in deze gemeenten hoefde slechts één persoon toegesproken te worden. Voor zover bekend heeft één persoon geweigerd het lintje in ontvangst te nemen.



John Leddy zei geen nee. De 88-jarige inwoner van Heusden is landelijk bekend om onder meer zijn rollen in tv-series als 'Zeg 'ns Aaa' en 'Penoza', maar ook vanwege zijn toneelprestaties. Plaatselijk wordt Leddy ook gewaardeerd voor zijn steun aan het gilde en andere historische elementen in het stadje. Waarnemend burgemeester Roel Augusteijn zocht hem thuis op. Van Gerwen kon (nog) niets opgespeld worden. De wereldkampioen darts is in het Engelse Manchester om er donderdagavond mee te doen aan een toernooi. Augusteijn deelde hem telefonisch mee dat het Koning Willem-Alexander heeft behaagd om ‘Mighty Mike’ te ridderen.



Mevrouw Jaegers uit Handel de oudste (91)

Van Gerwen werd woensdag overigens 29 jaar. Hij is hiermee de jongste Nederlander die deze 26e april werd beloond voor óf een geweldige (sport)prestatie óf, in de meeste gevallen, de enorme inzet als vrijwilliger voor één of meer organisaties. Dat laatste betrof onder anderen Toos Jaegers-Van den Bogaard uit Handel. Zij was voor zover bekend de oudste inwoonster van Brabant voor wie Lintjesdag 2018 een surprise in petto had. Mevrouw Jaegers (91) is al jaren vrijwilliger in het naburige Huize Padua, een GGZ-locatie.



De hoogste KO in Brabant kwam terecht bij prof. dr. Henri Marres uit Den Bosch en prof. dr. Sidarto Bambang-Oetomo uit Waalre. Beiden mogen zich voortaan Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Marres (59) is een topchirurg op het gebied van de behandeling van kanker in hoofd en hals. De Bosschenaar is betrokken bij de Radboud Universiteit en het Radboud-Umc in Nijmegen. Bambang-Oetomo (66) wordt juist geprezen om zijn werk als kinderarts in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Zijn werk getuigt zich volgens de gemeente Waalre 'van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling.'



Veldhovenaar Schagen Officier

Ir. Eric van Schagen uit Veldhoven mocht ook trots zijn: hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1982 bekleedt hij diverse functies in het plaatselijke familiebedrijf Simac Techniek NV. Maar volgens de gemeente is hij veel meer: Van Schagen wordt gezien als een verbindende ondernemer pur sang met grote maatschappelijke betrokkenheid.



In totaal 41 Brabanders kregen het predikaat Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tot deze categorie behoren ook kunstschilder Toon Joosen uit Chaam en Marianne Verdonk uit Geldrop (31), die ooit ’s werelds beste para-atleet was en nu ambassadeur is van deze tak van sport. De 'ridderslag' was ook weggelegd voor de vrouw van (brood)pater Poels uit Tilburg, die zelf al meermalen gehuldigd is. De ongeneeslijk zieke Helma Verhoeven werd eveneens Ridder. De onvermoeibare Cuijkse werd landelijk bekend doordat ze opkwam voor het toelaten van hulphonden tot openbare gelegenheden.



Meesten worden Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het gros van de mensen die er deze donderdag achter waren gekomen dat ze met een smoes thuis moesten blijven of bijvoorbeeld naar een gemeentehuis werden gelokt, werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Minstens twee van hen waren ook nog (letterlijk) jarig.



Onder de uitverkorenen elf echtparen, onder wie Ad en Hannie Versteeg uit Wijk en Aalburg. Ze wisten niet van elkaar dat ze een lintje zouden krijgen. Dat overkwam broer en zus Toine en Monique Jimkes uit Bergen op Zoom eveneens. Allen kregen lof toegezwaaid, omdat ze zich al jaren onbezoldigd hebben ingezet als zorgverlener of voor onder meer muziek-, heemkunde- en/of sportverenigingen, de brandweer en de kerk. Over de kerk gesproken: er ging ook een lintje naar pastoor Paul Janssen (54), die in zijn parochie in Deurne als een verbinder en een vernieuwer wordt beschouwd.