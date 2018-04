Man met honderden kilo's bommen in huis niet vervolgd, te weinig bewijs

ETTEN-LEUR - De 31-jarige man die thuis in Etten-Leur een munitieverzameling bewaarde wordt niet strafrechtelijk vervolgd. De zaak tegen de verdachte is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Op maandagavond 29 mei 2017 ontstond er brand in een schuur bij zijn huis aan de Paukeslag. Daarbij waren ook explosies te horen. De EOD en politie vonden na afloop in het huis en de restanten van het schuurtje grote hoeveelheden munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

LEES OOK: Honderden kilo's explosieven in huis aan Paukeslag in Etten-Leur

Onvoldoende bewijs

In het onderzoek dat volgde is volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs naar voren gekomen. Dit komt doordat de munitie die in het schuurtje en woning is aangetroffen onmiddellijk is afgevoerd en vernietigd. Daardoor is achteraf niet meer vast te stellen wat voor soort munitie het betrof.

LEES OOK: Bommen die na brand in schuur Etten-Leur werden gevonden onschadelijk gemaakt

Met de verdachte, die een ontheffing had voor de spullen,  is een gesprek geweest. "Hij is er van doordrongen dat hij nooit meer dergelijke munitie in huis moet halen", aldus justitie donderdag.