Undercover: zo eenvoudig kon Omroep Brabant zelfmoordpoeder kopen via Marktplaats

EINDHOVEN - Ondanks eerder ingrijpen van Marktplaats is het een 24-jarige man uit Eindhoven toch gelukt om het omstreden zelfmoordpoeder aan zeker veertien mensen te verkopen. Omroep Brabant ging undercover en haalde het poeder bij de man op. Een uitgebreide reconstructie.

Het omstreden zelfmoordpoeder, waaraan de 19-jarige Ximena uit Uden overleed, is wekenlang te koop geweest via Marktplaats. Advertenties werden in eerste instantie snel verwijderd, maar de verkoper werd nooit geblokkeerd. Hierdoor kon de man ongezien zijn gang blijven gaan, ook ná de onthullingen van Omroep Brabant twee weken geleden.

LEES OOK: Zelfmoordpoeder zeker 14 keer verkocht via Marktplaats, advertentie dagenlang online

Om erachter te komen hoe de verkoper te werk gaat, besluit Omroep Brabant anoniem een bod te doen via Marktplaats.

Wie het koopt, maakt niet uit

Het is zaterdagmiddag als we aangeven geïnteresseerd te zijn in het middel. Precies twee minuten later krijgen we antwoord. “Ik zal je een betaalverzoek sturen, graag nog even je adresgegevens aan mij doorgeven.” Er is haast bij geboden, de man zegt over vijftien minuten naar het postkantoor te gaan.

Hoe we heten, hoe oud we zijn of waarom we het middel willen kopen, wordt ons niet gevraagd. Het is duidelijk: de man maakt het niets uit aan wie hij het poeder verkoopt.

‘Ophalen kan ook’

We geven aan dat we het potje liever niet thuis willen laten bezorgen. Geen probleem, want ophalen kan ook. Diezelfde avond hebben we afgesproken, vlakbij zijn huis in Eindhoven. Hij zal een zwarte zonnebril dragen, verzekert hij ons.

We wachten vijf minuutjes, waarna onze verkoper aan komt lopen. Hij is wat verlaat, want de afgesproken zonnebril was kwijt. In zijn linkerhand wel een witte envelop met daarin het poeder, die na de overhandiging van twintig euro van ons is. Of het werkt? “Ja, honderd procent zeker ja”, garandeert hij ons. “Vijftig gram is meer dan genoeg.”

De tekst gaat verder na de video

In een gesprek met de Eindhovenaar geven we aan dat we al lang op zoek zijn naar het middel voor onze zieke vriend. De man is volledig op de hoogte dat we het middel nodig hebben voor zelfdoding. Dat lijkt hij totaal geen probleem te vinden. “Veel mensen willen het hebben voor later, als het slechter met ze gaat. Dat hoor ik vaak”, geeft hij aan.

De tekst gaat verder na de video

Ook wanneer we de man in levende lijve spreken, is er geen enkele screening. Hij geeft aan dat hij niet begrijpt waarom er in Nederland nu zo’n ophef is over het middel. “Je kan een mes kopen en dan vragen mensen toch ook niet of je je polsen er mee gaat doorsnijden.”

Het gesprek loopt ten einde. We bedanken de man, na een kort gesprek en hij wenst ons succes.

Poeder in de verkoop

Na onze koop gaat de Eindhovenaar rustig verder met zijn handel. Een advertentie die bijna zes dagen online stond, ging woensdag zelfs nog de uitverkoop in. "Vijftig gram voor 15 euro, nu in prijs verlaagd."

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.