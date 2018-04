Tilburgse wethouders krijgen het minder zwaar, coalitie met D66, GroenLinks, VVD en CDA op komst

TILBURG - De Tilburgse wethouders krijgen het minder zwaar. Het aantal wethouders gaat van vijf naar zes, als het aan de beoogde coalitiepartijen ligt. Zo kan het werk beter verdeeld worden en zouden de wethouders beter zichtbaar zijn in wijken en dorpen. D66, GroenLinks, VVD en CDA (samen goed voor 25 zetels) gaan vermoedelijk samen regeren in de Kruikenstad. Daarmee is het plan voor een brede coalitie van de baan.

Informateur Hans Dieteren stelt gekeken te hebben naar een coalitie tussen D66, SP, GroenLinks, VVD en CDA, samen goed voor 29 zetels. De SP vindt het echter niet nodig om mee te doen met een coalitie waarin ze getalsmatig niet nodig is. Zonder de SP hebben de andere vier partijen ook een meerderheid.

Dieteren heeft ook gekeken naar een brede coalitie, waar ook de kleine partijen zoals PvdA (2 zetels), 50PLUS (2), Lokaal Tilburg (1) en Groep Oerlemans (1), deel aan namen en eventueel een wethouder zouden leveren. Ze wilden dat, maar ook hun deelname is niet nodig om een meerderheid te krijgen. Ook zouden er te grote verschillen ontstaan tussen de verhouding wethouderszetel - aantal raadsleden.

D66 levert straks twee wethouders aan het nieuwe college, de andere partijen leveren er één. Voor de zesde positie wordt door de partijen nog een kandidaat voorgedragen. De vier partijen gaan de komende periode praten over een beleidsakkoord waarin details staan over de samenwerking. Pas als de partijen tot dat akkoord weten te komen, is het helemaal zeker dat ze samen gaan regeren.

Lijst Smolders in oppositie

De formatie in Tilburg verloopt moeizaam. De Lijst Smolders (LST) werd na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij met tien zetels. D66 had echter al vooraf laten weten niet met Smolders te willen regeren, waardoor de toenmalige onafhankelijk informateur Eijlander niet tot een meerderheid kon komen. Ook een tweede poging om een coalitie met LST, GroenLinks, VVD, CDA en PvdA te vormen, strandde.

Smolders voelde zich buitenspel gezet. Ook zinde het hem niet dat D66 Hans Dieteren aanstelde als informateur en geen onafhankelijke tussenpersoon. Dieteren is verbonden aan D66 en zat in de jaren negentig voor die partij in de Tilburgse gemeenteraad. Tilburgers die vonden dat LST toch een plek in de coalitie verdiende, organiseerden zelfs een demonstratie in het centrum waar ongeveer honderd mensen op afkwamen.

