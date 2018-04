Poederbrief bezorgd op politiebureau Den Bosch

De brief zou bezorgd zijn op het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - Op het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch is donderdagmiddag een poederbrief bezorgd. De adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer deed onderzoek naar het poeder en de brief.

De ruimte waar de brief is gevonden, werd tijdelijk afgesloten. De rest van het politiebureau niet. Volgens een woordvoerder van de politie bleek het loos alarm. Er is niets schadelijks gevonden.

Voor de zekerheid stonden er twee ambulances paraat. Deze waren dus ook voor niets gekomen.