Baby-eekhoorntjes krijgen dagelijks de fles in vogelopvang in Zundert

ZUNDERT - Wie het vogelrevalidatiecentrum in Zundert een beetje kent, weet dat ze daar niet alleen vogels opvangen. Ook reeën, vosjes of bijvoorbeeld marters. Op dit moment hebben ze de handen vol aan jonge eekhoorns. Dit jaar worden er opvallend meer opgevangen dan voorgaande jaren.

Dertien eekhoorns zitten op het moment in de opvang. Elf slapen er binnen en krijgen dagelijks de fles. De andere twee worden klaargestoomd om terug de natuur in te gaan en zitten buiten in een kooi.

'De eekhoorns komen her en der uit Brabant', vertelt Diwi Zagers van het revalidatiecentrum. 'Ze worden over het algemeen alleen binnengebracht. Andere jaren gebeurde het wel eens dat je er vijf tegelijk kreeg omdat er een heel nestje werd binnengebracht, maar dat is dit jaar niet het geval.'





Waarom er nu precies meer eekhoorns binnen komen, is moeilijk in te schatten. Wel kunnen we zeggen dat er in onze provincie veel eekhoorns zitten. Ze zien er schattig uit, maar zo schattig zijn ze in de natuur niet per se: "Het zijn zoogdieren, maar het zijn ook wel roofdieren. Als ze wat groter zijn, halen ze nestjes van vogels leeg. Ze eten echt alles wat ze tegenkomen."

Wat te doen als je een eekhoorn tegenkomt

Als je een eekhoorn tegenkomt in de natuur en hij is op te pakken, dan is de kans groot dat er iets mee aan de hand is: "Een gezonde eekhoorn zul je niet snel te pakken krijgen."

Het diertje ziet er schattig uit, maar toch is enige voorzichtigheid geboden: "De baby's bijten nog niet, maar volwassenen kunnen heel hard bijten. Het beste kun je een handschoen aandoen of een doek over het diertje heen gooien en hem vervolgens in de doek van de grond rapen."