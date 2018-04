Diepgeworteld conflict: restauranteigenaar kapt 16 bomen in de tuin van de buurman

TILBURG - Een slepend conflict over bomen in Tilburg kwam afgelopen donderdag tot een opvallend hoogtepunt. De eigenaar van restaurant La Cabaña liet zestien bomen in de tuin van buurman Rob Crawfurd omkappen. En die blijft verbijsterd achter: "Het is een soort Tilburgse maffia. En de politie doet niets!" Maar Frodo Stijnen van La Cabaña ziet het heel anders: "Het waren drie bomen. Ze waren dood, de takken hingen zo'n 5 meter over ons perceel. Het was gevaarlijk."

De burenruzie aan de Academielaan sleept al jaren. Het begon met een medewerker van het restaurant die Crawfurd door zijn tuin zag lopen. "Hij liep daar met een grote schaar. Omdat hij last had van bladeren, wilde hij wat takken weghalen. Ik zei: ga je gang. Maar even later zag ik hem aan het werk met een zaag. Dat was niet de bedoeling. Dus ik joeg hem mijn tuin uit."

Crawfurd woont overigens niet zelf op het adres, hij verhuurt het. Hij begrijpt niet wat de buren tegen de bomen hebben. "Zij hebben in 2007 het pand gekocht. Mijn tuin is als een bos ingericht. Dat wisten ze toen al. Dan moeten ze niet achteraf gaan klagen."

Overleg

De buurman liet al eerder een boom in Crawfurds tuin omhakken. Zonder overleg? "Met zo iemand kun je niet overleggen. Er is geen gelijkwaardigheid. Ik wilde aangifte doen, maar de politie liet de wijkagent bemiddelen." Zonder succes kennelijk, want de buurman kapte volgens Crawfurd nog een boom om. En nog één.

Griebus

Frodo Stijnen van La Cabaña ziet het heel anders. Hij huurt het pand overigens. Zijn verhuurder liet de bomen omkappen. "We zijn hier al tien jaar me bezig. De bomen waren dood en hingen over. Er is een rapport van een bomendeskundige die dat bevestigt.

Laatst met de storm is er al een halve boom in onze tuin gevallen. Crawfurd houdt zijn tuin niet bij. Er liggen vuilniszakken in, rotzooi en puin. Het is één grote griebus. Die man is gewoon gek."

'Hoogtepunt' van het conflict kwam afgelopen donderdag, toen er ineens een hoogwerker in Crawfurds tuin stond. En zijn huurders tot hun ontzetting zagen hoe er zestien bomen werden omgekapt. Ze maakten er een filmpje van.

Stijnen: "Crawfurd was gewaarschuwd. Hij heeft een brief gehad van de advocaat, dat dit zou gebeuren. Je bent als burger verplicht je tuin bij te houden, zodat de buren er geen last van hebben. Vind jij het prettig als er 30 tot 40 vuilniszakken in de tuin liggen? En nu speelt hij het slachtoffer.

Als Crawfurd had gereageerd op de brief, hadden we het samen op kunnen lossen. Maar hij wil niet meewerken en nu hangt hij de zielenpiet uit."

Rekening

Eigenaar Rien van Linschoten bevestigt het verhaal van Stijnen: "We moesten ingrijpen, de situatie was gevaarlijk en Crawfurd krijgt de rekening."