Boeteregen: 1100 overtreders na 4 uur controleren bij werkzaamheden op de Ringbaan Noord in Tilburg

TILBURG - Het regent boetes in Tilburg. Na klachten van buurtbewoners controleert de politie al een paar dagen op automobilisten die te hard rijden bij werkzaamheden op de Ringbaan Noord. Bij een controle op dinsdagavond van vijf tot negen uur gingen maar liefst 1100 bestuurders in de fout. Zij krijgen een bon toegestuurd.

45 procent van de mensen reed te hard. De hoogst gemeten snelheid was 84 kilometer per uur, bijna drie keer zo hard als mag. Volgens de politie heeft het verkeer geen enkele tijdswinst als het harder rijdt dan dertig kilometer per uur. De verkeerslichten zouden zo zijn ingesteld dat je bij 30 kilometer per uur een groene zone hebt. Of degene die drie keer te hard reed, ook overal groen had, is niet bekend.

Op dinsdag werd er ook al gecontroleerd door een motoragent. Er waren toen vier uitschieters. Eén auto reed met 74 kilometer per uur over de weg. De politie blijft de komende dagen controleren.