Grote brand in schuur met 350 geiten in Tilburg, dieren worden in veiligheid gebracht

TILBURG - In Tilburg is brand uitgebroken in een schuur met geiten. De brandweer spreekt over een grote brand. Zo'n 350 dieren worden uit de brandende schuur naar een veilige plek gebracht.

Het gebouw staat in het buitengebied aan Klein Tilburg, een zijstraat van de Gilzerbaan. Het vuur brak rond drie uur uit en zorgt voor veel rookwolken. De rook trekt vooralsnog niet over de nabijgelegen snelweg A58. Zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Hoogwerker

De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere blusvoertuigen.  Een hoogwerker,  schuimblusvoertuig en extra watertank zijn ingezet.

Meer informatie volgt.