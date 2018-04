Mysterieuze bordjes Etten-Leur, het worden er steeds meer. Gaat het om nieuwe vlogster?

ETTEN-LEUR - Het begon met een paar bordjes, inmiddels staan ze bijna overal in Etten-Leur. Houten bordjes op een houten paal, met de mysterieuze tekst: wie ben ik? Omroep Brabant denkt het raadsel opgelost te hebben.

In een besloten Facebookgroep discussiëren inwoners volop over het raadsel. Is het overgebleven van een Vossenjacht? Of is het misschien iets voor een kinderfeestje, vraagt iemand zich af. Dan heeft de organisatie wel heel groots uitgepakt. Iemand anders denkt dat de initiatiefnemer mee wil doen aan het tv-programma 'Wie ben ik'.

Het gaat om tientallen bordjes, ze staan onder meer bij de Grauwe Polder, bij de Liesbosweg, bij de rotonde van middelbare school KSE, bij de Concordialaan en op de parkeerplaats van een supermarkt. In het verleden bleken vergelijkbare acties van een commercieel bedrijf te zijn. In Tilburg verschenen jaren geleden op verschillende plekken gouden stenen, een actie van een woningverhuurbedrijf.

Omroep Brabant denkt het raadsel van Etten-Leur opgelost te hebben. In mei krijgt het Winkelhart een eigen vlogster. Danseres en zangeres Milène van der Smissen uit Etten-Leur gaat filmpjes gaat maken over het winkelcentrum. Zij zegt dat ze de bordjes kent, maar zelf niet weet of die over haar gaan. "Het zou kunnen, maar ik vlog in opdracht van een reclamebureau. Die hebben een hele actie opgezet, je moet het hun vragen."

Het marketingbureau met de veelzeggende naam 'Opvallers' was donderdagmiddag niet bereikbaar.