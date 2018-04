Voetballers van Hoeven kunnen na 43 jaar eindelijk weer eens kampioen worden: 'Het leeft enorm'

HOEVEN - Het dorp West-Brabantse Hoeven zit in spanning, want na 43 jaar kan het eerste elftal van de plaatselijke voetbalvereniging eindelijk weer eens kampioen worden. V.v. Hoeven is momenteel koploper in de derde klasse A en heeft alles in eigen hand.

Het was in het seizoen 1974/1975 dat het hoogste elftal van voetbalvereniging Hoeven voor het laatst kampioen werd. Rien van Weert was destijds keeper van het succesvolle team.

"We hadden toen een hele hechte groep, een echte vriendengroep uit Hoeven. Er zat ook echt voetbal in ons elftal, het was geen geen lange halen snel thuis. Het was groot feest en we werden door de fanfare begeleidt van het voetbalterrein naar het dorp. Er waren behoorlijk wat mensen voor ons gekomen. Ik vind wel dat het weer eens tijd wordt dat ze kampioen worden. En dat verdienen ze trouwens ook."





Voorzichtig optimistisch

Die mening deelt voorzitter Paul Moss van Hoeven. Hij heeft heeft er ook vertrouwen in dat het zijn club na 43 jaar jaar dan eindelijk ook weer gaat lukken. Toch moet hij ook nog wat voorzichtig zijn, want vorig seizoen zag hij Hoeven 1 op het allerlaatste moment naast de titel grijpen.

"Ja, in de wedstrijd tegen Unitas verspeelden we toen in de dying seconds het kampioenschap", zo zegt Moss. "Het zou mooi zijn als we nu, zonder het spelen van nacompetitie, zouden promoveren. Dat zou echt uniek zijn. Het is ook al zo lang geleden. De meeste jongens uit het eerste elftal waren nog niet eens geboren. Maar we moeten er nu gewoon voor gaan."

"Het leeft enorm binnen de club", zo vervolgt de voorzitter van Hoeven. "De supporters zijn ook al allerlei activiteiten aan het organiseren. We moeten nog zes wedstrijden en hebben twee punten los van de nummer twee Gastel. We hebben alles in eigen hand. Binnen en maand is er duidelijkheid. In Hoeven kunnen we goed feesten, dus als we kampioen worden gaat het dak eraf! We zijn Champions League van de derde helft. Dan halen we net als in 1975 de platte kar weer tevoorschijn."