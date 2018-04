Maandag en dinsdag rijden er geen bussen wegens staking, werkdruk moet omlaag van personeel

EINDHOVEN - Komende maandag en dinsdag rijden er wegens een staking geen streekbussen in Brabant. Het personeel wil maatregelen om de werkdruk te verlagen. De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

Hoewel de werkgevers de werkonderbreking van het personeel wilden verbieden, ging de rechter daarin niet mee. Bij FNV Streekvervoer zijn ze blij met het vonnis van de rechtbank.



"Volkomen terecht", zegt bestuurder Paula Verhoef. "De werkgevers knijpen de chauffeurs al jaren steeds verder uit, de rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. Dat moet afgelopen zijn. We willen keiharde afspraken in de cao. Komen die er niet, dan blijven de acties. Werkgevers hebben het helemaal zelf in de hand."

Reizigers de dupe

Staken doe je niet voor de lol, stelt Verhoef. Maar in dit geval is er geen keus volgens haar. Ook reizigers zijn de dupe van de veel te strakke schema’s in het streekvervoer, meent ze. "Ze moeten soms lang wachten als er weer een dienst uitvalt en missen aansluitingen. De dienstverlening is door de enorme tijdsdruk verre van optimaal."