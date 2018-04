Arrestatieteam valt huis binnen na liquidatie Daan Hoefs (26) in Schijndel

SCHIJNDEL - Een arrestatieteam is donderdagmiddag een huis aan de Aagje Dekenstraat in Schijndel binnengevallen. De doorzoeking van de woning volgt na de liquidatie van de 26-jarige Daan Hoefs. Hoefs werd woensdagavond doodgeschoten.

Volgens het ED bedreigde Hoefs langdurig een familie in de Aagje Dekenstraat. Meerdere kanten wijzen de zoon des huizes aan als de schutter die Hoefs doorzeefde met kogels. Hoefs zat ten tijde van de liquidatie in zijn geparkeerde auto aan de Renate Rubinsteinstraat.

Toeval of niet: dat is vlakbij het huis wat donderdagmiddag werd doorzocht. Meerdere buurtbewoners gaven al snel aan dat er op de plek van de schietpartij geregeld in drugs wordt gehandeld. Of de liquidatie iets met drugs te maken heeft, is nog niet bekend.

Onderzoek

Specialisten van de forensische recherche hebben in een ruime straal rond de plek waar Hoefs werd doodgeschoten gezocht naar sporen. Het onderzoek ging donderdag tot laat door.

Daan Hoefs was een bekende van de politie. Hij werd eerder al veroordeeld tot acht maanden cel omdat hij Joeri Edelijn meerdere keren heeft geslagen op de Markt in Uden. Er waren meer mensen betrokken bij die vechtpartij. Thomas van der V. stak Edelijn uiteindelijk met een mes, waarna hij overleed.

Gedrag

Vijf dagen na de mishandeling vervoerde Hoefs nog een grote hoeveelheid amfetamine. De rechtbank zei tijdens een veroordeling al dat 'hij kennelijk niet of onvoldoende bereid was zijn crimineel gedrag te veranderen'.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het huis aan de Aagje Dekenstraat in het kader van het onderzoek is doorzocht. Meer wilde ze er niet over kwijt.