Broers die computers hackten op de Avans Hogeschool horen taakstraffen eisen

BREDA - Het Openbaar Ministerie in Breda heeft werkstraffen geëist tegen twee broers uit Breda die hebben bekend in 2016 computers op Avans Hogeschool in Breda te hebben gehackt.

De Bredanaars (30 en 27) plaatsen zogenoemde keyloggers op de pc's om de gebruikersnamen en wachtwoorden van docenten te achterhalen. De inloggegevens werden teruggevonden op de apparaatjes die alle toetsaanslagen bijhoudt.

Studieachterstand

De gegevens van het logbestand zouden de broers volgens justitie hebben doorgespeeld aan andere studenten. Maar de oudste broer, die aan de hogeschool studeerde, ontkent dat. Hij zou door een ongeluk studieachterstand hebben opgelopen en wilde de tentamens alleen inzien om een goed punt te halen. Zijn broertje zou hem daarbij geholpen hebben.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 150 uur tegen de oudste verdachte. Zijn jongere broer hoorde 120 uur werkstraf tegen zich eisen. de rechtbank doet over twee weken uitspraak.