Johan Vlemmix 'wil de wereld over' en zet zijn villa te koop

EINDHOVEN - Altijd al in de villa van Johan Vlemmix wonen? Dan is dit je kans. Vlemmix zet zijn riante optrekje voor het luttele bedrag van 1.395.000 euro te koop. "Ik denk dat het niet heel lang te koop gaat staan."

"Ik wil iets anders. Ik wil de wereld over", vertelt Johan. "Ik ben een tijdje terug een vlaggenproject begonnen en wil 199 landen bezoeken en alle wereldleiders een vredesvlag overhandigen." Vlemmix gaat de winst van het huis gebruiken voor de wereldvrede.

"Ik heb het huis gekocht omdat ik het grootse poppenhuis van de wereld wilde. Ik wilde poppen van bekende sterren erin en begon met Patricia Paay. Dat leverde zoveel gezeik op, dat de lol er meteen van af was." Vlemmix was er klaar mee en besloot zijn villa in de verkoop te zetten.

Maar behalve dat zijn droom in duigen viel, was de villa ook wel een beetje te groot voor Vlemmix. "Er zijn vijf keukens, een hoop bad- en slaapkamers. Je moet het allemaal schoonhouden. Het is best veel werk hoor." Met Koningsdag begint Vlemmix al met opruimen. Er zal een grote vrijmarkt zijn op het terrein en in zijn villa. "Alles moet weg."

Zwembad

Voor het geld krijg je een vrijstaande villa mét eigen oprijlaan inclusief draaipunt en fontein, zwembad, gym, ontspanningsruimte en een thuisbioscoop. Als je gasten uitnodigt, kun je ze kwijt in één van de vier slaapkamers. Ook de badkamer hoef je niet te delen. Er zijn er namelijk twee, waarvan een met sauna.

Wil je niet alleen naar de wc om je behoefte te doen? Er staan in een van de badkamers twee wc-potten naast elkaar. "Klopt, dan kun je gelijktijdig poepen." Gezelligheid kent geen grenzen, zullen we maar zeggen.