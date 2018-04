Tilburg zingt mee met de vijftiende editie van Tilburg Zingt

Tilburg Zingt is dit jaar voor de vijftiende keer. (Foto: Birgit Verhoeven)

TILBURG - De Schouwburgring staat vol, het bier smaakt weer prima en de sfeer zit er goed in. De vijftiende editie van Tilburg Zingt is donderdagavond begonnen.

Net als bij voorgaande edities werd ook nu afgetrapt met het Tilburgse Volkslied. Na het volkslied kwam een wat bekender liedje. De 135 koorleden op het podium konden bij het nummer van André Hazes rekenen op bijval van het publiek.

Het publiek is natuurlijk maar naar een ding écht nieuwsgierig. Komt Guus Meeuwis wel of niet nog even optreden? Afgelopen jaren stond hij namelijk geregeld op het podium voor een mini-concert. Tilburg Zingt duurt nog tot 1:00 uur vannacht.

Naast Tilburg Zingt er is ook een Jong Tilburg Zingt editie. Dit een afgeslankte vorm van de 'echte' versie. Het meezingspektakel is vooral gericht op gezinnen en zal dit jaar op 10 mei zijn.