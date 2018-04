Sam Oomen als meesterknecht van Tom Dumoulin naar Giro: 'Hij heeft al laten zien dat hij goed is'

TILBURG - Sam Oomen staat vrijdag 4 mei aan de start van de Giro d'Italia. Het is de eerste keer dat hij de ronde van Italië gaat rijden. En dan ook meteen in een bijzondere rol, hij wordt gezien als meesterknecht van Tom Dumoulin, de winnaar van vorig jaar. Volgens Johan van der Velde een prima rol om veel te leren.

Van der Velde was meesterknecht van Tour de France-winnaar Joop Zoetemelk. "Het woord knecht knikt misschien niet heel fijn. Maar je bent niet zomaar een knecht. De rol is heel belangrijk. Zonder knecht is een kopman ook niets."

Volgens de oud-renner uit Rijsbergen is knecht zijn een mooie taak. "Het is sowieso een hele eer dat je aan zo'n grote ronde mee mag doen. Als je als Sam Oomen zijnde dan als knecht voor iemand als Tom Dumoulin mag knechten, dan is dat heel mooi. Die taak is voor weinig renners weggelegd. En als Dumoulin dan wint, ben je zelf ook blij. Je wint als ploeg. Je kunt ook niet allemaal kopman zijn of wedstrijden winnen, dan zijn er geen ploegen."

'Stokje overnemen'

Oomen maakt de laatste jaren al de nodige indruk, zeker als je kijkt naar zijn leeftijd. De 22-jarige Tilburger werd 22 april tijdens Luik-Bastenaken-Luik met een twaalfde plaats nog de beste Nederlander. "Hij zat in een mooie groep, prima prestatie", is Van der Velde duidelijk. "Hij heeft zeker kwaliteiten. Misschien kan hij in de toekomst het stokje wel overnemen van Dumoulin en zelf kopman zijn. Dat zou echt zomaar kunnen."

Om echt heel goed te worden is een grote ronde rijden als knecht niet verkeerd. "Als hij zich goed kan schikken in die rol, dan kan hij heel veel leren van Dumoulin. Daar wordt hij alleen maar beter van."

Ploeg in Giro

Oomen was de afgelopen periode met zijn Team Sunweb-ploeggenoten Dumoulin en Louis Vervaeke op hoogtestage in de Sierre Nevade. "De trainingen en videobeelden van de cruciale etappes die ze daar gezien hebben, zullen van grote waarde zijn voor hen", zegt Sunweb-ploegleider Marc Reef.

Naast Dumoulin heeft Oomen nog drie landgenoten in de ploeg. Ook Laurens ten Dam, Lennard Hofstede en Roy Curvers zijn geselecteerd voor de eerste grote ronde van het jaar. Daarnaast maken ook de Amerikaan Chad Haga, de Australiër Chris Hamilton en de Belg Vervaeke deel uit van de selectie. Voor Oomen, de jongste van Team Sunweb, is het zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij de Vuelta, de grote ronde van Spanje wist hij toen niet uit te rijden.