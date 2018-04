Derde wedstrijd op rij geen zege voor Michael van Gerwen, gelijkspel tegen Daryl Gurney

Van Gerwen komt donderdagavond twee keer in actie tijdens Premier League of Darts (foto: Lawrence Lustig/PDC)

MANCHESTER - Michael van Gerwen heeft weer niet gewonnen in de Premier League. Na twee verliespartijen in Rotterdam kwam hij donderdag niet verder dan een 6-6 gelijkspel tegen Daryl Gurney.

Michael van Gerwen won donderdag al een prijs voor hij op het podium stond. De darter uit Vlijmen mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Dat heeft hem niet het goede gevoel gegeven om later op de dag in de Premier League de winst te pakken tegen Daryl Gurney. Mighty Mike speelt twee wedstrijden in Manchester, de eerste kwam hij niet verder dan een 6-6 gelijkspel.

Met Gurney nog op 197 gooide Van Gerwen de eerste leg al uit. De leg die zijn tegenstander mocht beginnen. Van Gerwen was in twaalf darts uit, met een 130-finish.

Opmerkelijk. Op 361 gooide Van Gerwen in de tweede leg een beurt van slechts 59. Gurney profiteerde niet. Hij kwam niet verder dan 55. Van Gerwen ging vervolgens wel goed door, met pijl nummer veertien was hij uit. De volgende drie legs gingen wel met de pijlen mee.

Break en 156-finish

Bij een 3-2 voorsprong wist 'MVG' zijn eigen leg niet te houden. Terwijl hij nog twintig op het bord had staan gooide Gurney 76 uit. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Van Gerwen: 3-3. Na de break pakte Gurney zonder veel problemen zijn eigen leg, zo kwam hij voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong. In leg acht kreeg Gurney een kans vanaf 120, maar die pakte hij niet. Van Gerwen gooide 36 vervolgens met zijn eerste pijl uit, zo kwam hij op 4-4.

Gurney had daarna drie pijlen om 39 uit te gooien, maar hij kwam niet verder dan een score van 29. Hij gaf Mighty Mike de kans een break te pakken, dat cadeau pakte Van Gerwen gretig uit: 5-4. Daarna stond het snel weer gelijk. Gurney maakte indruk met een sensationele 156-finish, terwijl Van Gerwen twintig over had gelaten.





Gelijkspel

Gurney kwam via een dertiendarter op een 6-5 voorsprong, waardoor Van Gerwen wist dat hij voor de derde wedstrijd op rij geen zege kon pakken in de Premier League. Het maximaal haalbare, een gelijkspel, wist hij wel te bereiken. Met moeite. Er gingen nog een paar pijlen mis, maar via dubbel acht pakte hij alsnog een punt.





