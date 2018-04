Wie schuift er op Koningsdag de meeste frikandellen naar binnen?

OSSENDRECHT - Ossendrecht staat vrijdag niet alleen in het teken van Koningsdag, maar ook van een recordpoging frikandellen eten. Het huidige record staat op achttien frikandellen in een kwartier. Liefhebbers mogen een poging wagen om die prestatie te verbeteren.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen vrijdag proberen zoveel mogelijk frikandellen naar binnen te schuiven en dus hoeveel concurrentie er is.

Kei goed

Brabanders zijn behoorlijk goed in het eten van frikandellen. In 2015 werd Ossenaar Kevin van Ooijen nog wereldkampioen door 25 frikandellen in een halfuur weg te werken.