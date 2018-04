Demente mensen worden blijer van kunst en daarom begint de Cacaofabriek met speciale rondleidingen

HELMOND - Het groepje dat donderdag een speciale rondleiding krijgt in de Cacaofabriek in Helmond reageert enthousiast op de oude gummen in de vitrines. "Ik was technisch tekenaar, dus ik heb er veel gebruik van gemaakt", zegt een oudere man. Hij is samen met de andere bezoekers met een bus van de Eindhovense zorginstelling Landrijt naar Helmond gekomen. Ze hebben allemaal dementie. Speciaal voor hen past rondleider Maartje Vos-Swinkels het tempo aan.

Het is de eerste keer dat de Cacaofabriek speciale rondleidingen geeft voor mensen met dementie. Het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft er al langer ervaring mee. "Daar merken ze dat mensen die meerdere keren meedoen er blijer van worden", zegt Maartje Vos. "Ik vertel vooral minder bij deze rondleiding. Meestal ga ik uitgebreid in op de kunstenaar en zijn bedoelingen, maar nu richt ik me op veel meer op het stellen van vragen. En dan borduur ik weer voort op de antwoorden die komen." 

Voor de Cacaofabriek past deze rondleiding in het thema van de huidige tentoonstelling die is opgebouwd rondom de verzameling gummen van kunstenaar Paul Dirks. "Van Alzheimer wordt wel gezegd dat het je geheugen uitgumt", verduidelijkt Maartje Vos. 

Coby Pieper is enthousiast over de speciale rondleiding. "Er wordt bij dementie altijd de nadruk gelegd op de laatste fase, maar bij de Landrijt kijken ze vooral naar wat je nog allemaal wel kunt doen. Alzheimer is natuurlijk een verschrikkelijke ziekte, maar je bent niet alleen maar Alzheimer."

Met haar man en oudste dochter gaat ze regelmatig naar  tentoonstellingen. "Maar dan is het vaak dringen bij de kunstwerken en hier kunnen we in alle rust uitgebreid te tijd nemen om te kijken." Dat ze veel vragen kan stellen voegt voor haar veel toe. "Het heeft veel meer waarde."