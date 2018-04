Niet Van Gerwen maar Cross kreeg lintje in NOS Journaal, darter kan lachen om het foutje

In rood de beeltenis van Rob Cross

HILVERSUM - Darter Michael van Gerwen moest donderdagavond hard lachen om een foutje in het NOS-journaal. Het journaal verwisselde hem met zijn grote rivaal Rob Cross. Niet de darter uit Vlijmen, maar zijn Britse concurrent werd getoond als degene die een koninklijk lintje had ontvangen.

Michael van Gerwen kan niet alleen fantastisch darten, maar beschikt ook over de nodige humor. Zijn gevatte reactie over het foutje van het NOS-journaal bewijst dat eens te meer. Terwijl presentator Rob Trip zegt dat de 29-jarige Michael van Gerwen als jongste dit jaar een koninklijk lintje heeft ontvangen, is op de achtergrond de beeltenis te zien van zijn rivaal Rob Cross.

"Hij heeft me wereldbeker afgepakt, van me lintje blijft hij af", Twittert van Gerwen vanuit Manchester. De darter zit dan net te pauzeren tussen twee duels in de Premier League. Met 'hij' doelt van Gerwen op Cross die hem de wereldtitel afhandig maakte op zaterdag 30 december 2017.

De ontspannen wijze waarop Van Gerwen de blooper van het NS-journaal afdoet, kan hij goed gebruiken in zijn volgende partij. Want de darter uit Vlijmen verloor tot nu toe twee keer en wist in zijn derde partij, net voordat hij naar het journaal keek, niet verder te komen dan een gelijkspel.

Eerder op de dag werd bekend dat de 29-jarige 'Mighty Mike' benoemd was tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.