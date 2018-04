Koploper Michael van Gerwen haalt keihard uit tegen nummer twee Michael Smith

VLIJMEN - Na drie wedstrijden zonder zege heeft Michael van Gerwen donderdagavond weer eens de winst gepakt. In de Premier League won de koploper met grote cijfers van nummer twee Michael Smith: 7-1.

Donderdagavond kwam Van Gerwen in zijn eerste wedstrijd van de avond niet verder dan een 6-6 gelijkspel tegen Daryl Gurney. Een week eerder verloor hij zelfs van Peter Wright en Raymond van Barneveld. Mighty Mike had het geluk dat hij deze week twee keer moest spelen, hij kreeg daardoor snel een kans om toch nog een keer te winnen. Smith speelde de eerste partij van de avond, hij won met 7-1 van Peter Wright.

Ruime voorsprong

Smith mocht beginnen aan de wedstrijd, maar Van Gerwen kwam als eerste op voorsprong. Met een break kwam hij op 1-0. Die break wist Van Gerwen vervolgens te verzilveren, met moeite. Hij pakte de tweede leg in zeventien darts, met twee missers op een dubbel. In de derde leg probeerden beide darters een 170-finish te gooien, zonder succes. Daarna kreeg Smith een kans om uit te gooien, maar het ging ruim mis op dubbel twintig. Van Gerwen gooide veertig vervolgens uit met drie pijlen.





Ook de vierde leg ging naar Van Gerwen, die daardoor op een ruime 4-0 voorsprong kwam. Na de 5-0 maakte Van Gerwen het in de zesde leg nog even spannend door meerdere pijlen mis te gooien op een dubbel. Maar hij pakt de zesde leg uiteindelijk wel, in achttien darts.

Geen whitewash

Smith wist een whitewash te voorkomen, geen nederlaag zonder zelf een leg te pakken. Hij won bij een 6-0 stand zijn eerste leg en kwam zo op 6-1. Van Gerwen pakte daarna wel meteen de winst. Smith kreeg vanaf 136 nog een kans de leg te pakken, maar op de derde pijl ging het mis. Van Gerwen gooide vervolgens 25 uit en pakte zo de winst.

'MVG' won de wedstrijd met grote cijfers, zonder enorm goed te gooien. Hij eindigde de wedstrijd uiteindelijk met een gemiddelde van 96,5. Zijn dubbelpercentage was 37,5 procent.





LEES OOK: Derde wedstrijd op rij geen zege voor Michael van Gerwen, gelijkspel tegen Daryl Gurney